即將於5月中旬通車的淡江大橋，壯闊橋身橫跨八里及淡水，成為北台灣全新地標，近期深受攝影與藝術創作者關注。為鼓勵民眾以不同創作形式記錄城市之美，公路局北區公路新建工程分局舉辦「淡江大橋攝影及繪畫徵件活動」，第一階段於3月底截止，邀請民眾走訪淡水與八里，拍下或畫下心中最動人的風景
淡江大橋不僅是重要的交通建設，也被視為代表大台北意象的國際級地標。雖然目前尚未全面開放上橋，但從淡水漁人碼頭、沙崙海岸、八里左岸自行車道、觀海廣場等地，皆可欣賞橋梁線條與河海天際交會的壯麗景色。尤其晨曦、夕陽與夜色不同時段的光影變化，提供攝影與繪畫創作豐富靈感，也讓淡水八里成為近期熱門的旅遊與創作目的地。
主辦單位新工北表示，本次徵件活動除攝影類別外，也特別設置繪畫創作徵選，希望吸引更多親子族群與藝術愛好者參與，透過畫筆與鏡頭，描繪淡江大橋在城市景觀中的多元樣貌。無論是專業創作者或一般民眾，只要帶著相機、手機或畫具走訪現場，就能留下屬於自己的淡水記憶，同時挑戰獎項榮耀。
台灣從2月~4月有多個連續假日，民眾出遊造訪淡水與八里，可以好好拍下或畫出淡江大橋美景。攝影與繪畫徵件活動完整資訊、報名方式與獎項內容，請至「獎金獵人」活動網站查詢：https://tamkangbridgeppcontest.bhuntr.com/tw/ozumm66vptkqd53lw7/home/
