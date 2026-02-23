我是廣告 請繼續往下閱讀

標普全球（S&P Global）近日公布「2026年標普全球永續年鑑」入選名單，共有臻鼎、穩懋、聯電、南寶、藥華藥、橘子等79家台灣企業獲此殊榮，較去年增加了九家，佔全球入選848家的9.3%，其中，入選家數最多產業為銀行業、半導體與半導體設備業，顯示台灣資本市場永續概念持續進步。從台灣入選企業的產業分布來看，入選家數最多的產業為銀行業及半導體與半導體設備業，兩者各有12家企業入選，其中銀行業入選企業包括玉山金、兆豐金、台新新光金、華南金等；半導體與半導體設備業入選企業則包括聯電、日月光、世界先進、穩懋、台積電)等。寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基指出，「標普全球永續年鑑」的入選，不只是分數表現，更代表企業已建立可被國際機構投資人理解與檢視的永續治理架構；在全球資本市場愈來愈重視治理韌性、供應鏈責任與資訊透明度的趨勢下，持續參與CSA（企業永續評比，Corporate Sustainability Assessment）等國際ESG評比，並以一致方法揭露績效，有助於提升企業的可比性與信任度，進而強化與國際機構投資人的溝通效率與長期競爭力。標普全球是以CSA的評比結果為基礎，從同一產業的受評企業中遴選永續表現突出的公司納入永續年鑑，今年評選範圍涵蓋全球59個產業、逾9200家企業，最終僅有848家獲選為永續年鑑成員，而台灣入選企業為79家、較去年增加9家，佔全球入選比重的9.3%。此外，標普全球也依企業在其所屬產業中的相對表現，進一步評定為Top 1%、Top 5%、Top 10%，以彰顯各產業領域中表現最突出的企業，今年台灣獲評為Top 1%的企業共有14家，較2025年增加3家，顯示台灣標竿企業在永續管理成熟度與整體表現上持續提升。