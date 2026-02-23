我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛（如圖）目前懷著8個月身孕，預產期將在下個月。（圖／陳詩媛IG＠10yuan.0424）

陳詩媛快生了！巨肚寫真放閃王齊麟

▲陳詩媛與王齊麟在床上逗趣互動，可愛又搞笑。（圖／陳詩媛IG＠10yuan.0424）

陳詩媛、王齊麟愛了2年！喜上加喜

陳詩媛快生了！藝人陳詩媛與奧運羽球金牌好手王齊麟去（2025）年6月結婚，目前懷著8個月身孕，預產期將在下個月，今（23）日凌晨她透過社群IG放送一系列孕肚寫真，即將升格新手爸爸的王齊麟，在床上愛撫陳詩媛的肚皮，2人眼神噴發滿滿愛意，互動畫面幸福感爆表。即將迎來愛的結晶，陳詩媛感性說：「那些我們一起長大的日子，那些害怕焦慮又期待的時刻，那些緊張又迫不及待的等待，在這段說快不快說慢不慢的時間裡留下自己」，坦言面對新生命降臨，內心交織著焦慮、害怕與無比期待，這番溫柔文字，深刻道出許多準媽媽在孕育生命中所經歷的百感交集。為珍藏這段時光，陳詩媛與王齊麟拍攝一系列孕肚寫真，小倆口換上粉紅與淺灰色的休閒睡衣，穿梭在客廳、臥室與廚房等家裡場景，畫面中，王齊麟親吻女方孕肚、在床上愛撫，還調皮在肚皮畫上笑臉，更特別由下往上仰角自拍，對著鏡頭做出張嘴驚訝等搞怪神情，逗趣、真實的互動讓人看得窩心。除了親暱舉動，照片還捕捉到王齊麟手持相機，專心為坐在流理台上的陳詩媛拍照，相視而笑的模樣藏不住濃郁愛意，另一張特寫中，女方愜意倚靠橘色沙發，後方牆面貼滿胎兒各階段的超音波相片，仔細一瞧，右上角竟悄悄露出男方比著「YA」手勢，種種細節足見小倆口正雀躍期盼小寶貝誕生。王齊麟跟陳詩媛在2024年4月爆出熱戀，後來大方公開認愛，頻頻放閃都讓大家甜翻，2人也透露在一起的原因，除了原本就認識，經過多次的吃飯巧遇後，互換聯絡方式、進而更了解彼此，決定交往為對方加分。隨著王齊麟在事業上的成功，2024年12月他向陳詩媛求婚成功，並於去年6月在台北市內湖區戶政事務所登記結婚，戀情修成正果，後來成功懷孕，可說是喜上加喜。如今夫妻倆即將迎來新生命，外界也期待不已。