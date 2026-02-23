春節9天連假結束，今（23）日迎來開工日，不過，有網友在臉書社團「路上觀察學院」表示，他發現一則店家公告，內容指出因員工各自出國旅遊「叫不回來」，老闆乾脆宣布自除夕起一路休息至228連假結束，3月2日星期一才恢復正常營業。貼文曝光後掀起熱議，吸引超過1.1萬人按讚，許多網友紛紛大讚幸福企業，也意外釣出老闆親自現身回應。
員工出國旅遊「開工失敗」！老闆霸氣宣布228一起休
原PO貼出店門口公告，上頭寫著：「由於員工各自旅遊叫不回來，本店決定由除夕休息至228連假結束，3月2號星期一正常營業，造成不便請見諒。」讓原PO直呼這是「幸福企業」，引來不少網友羨慕，紛紛表示「想知道哪間店，這麼棒的企業應該支持」、「福利太好了」。
貼文迅速累積超過1.1萬人按讚，網友們笑翻留言，「員工：由於我們各自旅遊放假放太久，老闆3月1日決定結束營業，謝謝大家」、「會不會3/2當天，公布員工忘了公司在哪裡，迷路中」、「應該是大部分員工2/23-26都請假，所以無法營業」、「叫不回來啦，跟我女兒一樣，現在還在賴床」、「這麼棒的企業應該要支持啊」。
公告排版惹歪樓！釣老闆幽默親回：本人電腦白癡
另一方面，也有不少人注意到公告的字體與排版不一致，忍不住強迫症發作，「為什麼字體跑來跑去」、「美編是不是也放假了」、「逗點點中間，發瘋」、「這個字體缺的字也太多了吧」。
沒想到，貼文竟意外釣出老闆親自留言回應，「不好意思各位，因為本人電腦白癡，公告單純提醒客人，沒有專業排版設計，讓各位牙起來實屬意外。」他也祝福大家馬年行大運、工作順利，「馬上牙起來，馬上得第一」，同時透露自己其實也已訂好機票，與員工同步放假，準備出國旅遊。
