北韓最高領導人金正恩近年來頻繁帶著現年13歲的女兒金主愛出席各種場合，接班意味濃厚，韓國媒體昨日引述政府內部情報爆料，為了讓女兒提早掌握軍方勢力，金正恩已賦予金主愛「飛彈局長」的實質權力，且金主愛的實際姓名可能也與目前檯面上的姓名有一些差異。根據朝鮮日報報導，韓國政府情報單位近期掌握到一項情資，過去外界所知的金正恩之女姓名「金主愛」實為「金主海」，報導引述一名韓國政府高層消息人士告訴透露，稱金正恩的女兒在北韓內部正擔任「飛彈局長」角色；韓國方面並正密切關注自19日起在平壤舉行的第9次勞動黨大會，是否會出現相關動向。金正恩持續在核武與飛彈試射現場攜帶女兒同行，報導提到，金正恩為使女兒能及早掌握軍方勢力，已賦予其「飛彈局長」的角色。雖然官方的飛彈局長為張昌河，但情報顯示，金正恩之女實際上也會聽取將領們的報告並下達指示。對此，韓國國家情報院於本月12日向國會情報委員會報告稱，金主愛目前處於「指定接班人階段」，並且已捕捉到金主愛對部分政策提出意見的跡象。北韓媒體在2022年11月洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」發射現場，首次以「親愛的女兒」形容與金正恩同行的女兒，首次確認其存在。但此後從未報導過其姓名。「主愛」這個名字最早於2013年曝光。當時應金正恩邀請訪問北韓的前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）在接受英國媒體訪問時表示，他曾抱過金正恩的女兒「主愛（Juae）」。而在2019年脫北的前駐科威特北韓代理大使柳賢雨也指稱，金正恩曾親口告訴其岳父，為了讓女兒成為「獨享眾人寵愛的漂亮女兒」，因此取名「主愛」。事實上，金正恩本人的名字在過去也未曾對外公開，根據「金正日的廚師」藤本健二等人的證言，金正恩原本被稱為「金正雲」，後來才確認為「金正恩」，另有說法指出，他在2009年被內定為接班人時，才將原本的「雲」字改為「恩」字。