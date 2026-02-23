我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊瓊瓔今天上午參加市府及市議會新春團拜。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.23）

立法院長韓國瑜拋出立院遷建議題，綠委何欣純指盧秀燕曾說「台中是最好地點」，要求盧和江啟臣表態。江啟臣以「氣候環境天生麗質」形容台中；藍委楊瓊瓔強調，她從2009年就多次在立院提案，主張將立法院遷建到台中。藍委廖偉翔則突破盲腸，指遷建是百年大計要從長計議，若中央不點頭，選哪兒都是假議題。立法院現址空間不敷使用，日前傳出韓國瑜拋出遷建圓山飯店或空軍總司令部舊址的構想方案。台中市立委何欣純今（23）日不滿指出，前院長游錫堃曾具體提出包括台中成功嶺等6處地點，當時市長盧秀燕還說「台中是最好地點」！她要求盧秀燕、出身台中的立法院副院長江啟臣明確表態。盧秀燕私人行程出國未歸，江啟臣則以書面回應，表示台中地理位置得天獨厚、氣候環境天生麗質，從國土戰略與區域平衡來看，非常適合成為國家政治中心或首都。對於立法院遷建與否，任何提案他都尊重，也盼社會各界充分討論，最終由院會作出決議。楊瓊瓔上午參加市府及市議會新春團拜，她受訪時表示，很感謝韓國瑜將議題拿出來討論。她早從2009年就多次在立法院提案，從國土均衡、交通樞紐與行政效率等面向，主張評估將立法院遷建台中，且歷屆中部立委已多次討論、評估，認為可以平衡北中南發展。不同政黨立委重新提出相關構想，讓更多不同政黨、不同世代支持者重新關注議題是好事，她樂見公共討論持續深化。同樣出身台中的藍委廖偉翔則認為，韓國瑜提出的方案是基於現有北部腹地的務實考量，是負責任的盤點，但立院遷建是百年大計，需要從長計議，畢竟是「搬一個國家的格局」，從區域均衡角度，台中市絕對值得被納入評估，他主張由專家委員會進行全台選址評比，用數據說話，用專業決定。他也指出，遷建需要行政院配合與龐大預算，不是一個單位說了算，與其點名在野黨表態，不如先回頭問問總統賴清德跟行政院長卓榮泰，是否支持首都減壓？願不願意編列預算？如果中央不點頭，討論要選哪裡、遷哪裡都是假議題。