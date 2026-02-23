我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多元計程車駕駛趙姓男子疑似為超車，未注意車前狀況而釀禍。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區基隆路與和平東路口今（23日）上午11時許發生一起三車連環車禍。一名趙姓男子駕駛多元計程車行經該路段時，疑因變換車道不慎，先是擦撞一輛同向的自小客車，隨後失控再撞上前方正在停等左轉的公車。由於撞擊力道強大，遭波及的小客車甚至一度騰空飛起。警方獲報到後，立即趕赴現場指揮、疏導回堵車流，並火速調派拖吊車前往移置事故車輛，所幸整起意外並未釀成重大傷亡。據了解，28歲的趙男當時沿基隆路第一車道由北往南方向行駛，為了超越前方車輛，便向右切換至第二車道，卻疑似未注意周遭車況，右前車身當場猛撞同向由33歲張女駕駛的自小客車。趙男的車輛在發生碰撞後瞬間失控偏移，左側車身又直接撞上前方由39歲張男所駕駛、正停在路口等待左轉的公車，強大的衝擊力道不僅將公車右後車尾撞破一個大洞，三部涉案車輛也都受損嚴重。警消趕抵現場後，肇事的趙男自述有胸悶情形，遭撞的張女則是右手手指受到輕微擦挫傷，兩人經救護人員初步包紮評估後，均表示無需送醫；至於遭波及的大客車駕駛與車內6名乘客則皆平安無事。警方依規定替三方駕駛進行酒測，數值全數為0且駕籍均正常，全案已依A2類交通事故依規測繪處理，確切的肇事責任歸屬仍待進一步釐清。警方呼籲，用路人變換車道時務必留意周遭車況並禮讓直行車，以確保行車安全。