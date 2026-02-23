我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近日有網友整理JAY B與李采恩在IG的多種巧合，猜測兩人熱戀中。（圖／翻攝自theqoo論壇）

韓國男團GOT7隊長JAY B（林在範）近日爆出與有74萬粉絲的知名網紅李采恩（이채은）熱戀中，甚至引發同居揣測。韓國網友透過比對雙方的IG照片，發現兩人不僅多次出現相同的拍攝背景，還有同款的帽子與手機殼等，這些過於巧合的生活軌跡，被猜測是在放閃，火速在論壇掀起熱烈討論。近日有韓國網友在論壇上整理出多項JAY B與李采恩在IG的巧合照，不僅有拍攝空間高度相似的照片，就連餐桌上裝食物的碗盤款式、穿戴的配件，像是帽子、手機殼等都是同款。此外，網友也發現李采恩過去曾按讚過JAY B的貼文，多項曖昧互動，讓部分網友懷疑兩人是否已同居。而目前對於緋聞，雙方皆未發表正式官方回應。據悉，李采恩目前以「VIVAMOON」之名在時尚領域活躍，在IG有約74萬的追蹤者。她以充滿活力的時尚穿搭、精緻的五官以及活潑的社群形象著稱。除了在時尚圈深耕，她也經營自己的服飾品牌，是許多韓國年輕女性心目中的風格模板。而在與JAY B的緋聞爆發後，許多粉絲也呼籲大家保持理性，並抱持祝福的態度等待官方說明。JAY B身為男團GOT7的隊長，同時也是以Def.之名活動的音樂製作人。他在2025年初剛結束2年兵役，隨即合體GOT7推出新曲〈PYTHON〉並展開個人巡演，展現了強大的舞台魅力。私生活方面，JAY B在2022年7月透過經紀公司大方認愛大他1歲的特殊化妝師兼網紅PURE.D。兩人當時已透過朋友介紹相識，並低調交往約9個月，因同樣熱愛藝術而產生好感。然而，這段戀情在2023年2月因JAY B準備入伍服役，雙方關係自然疏遠而宣告分手，公開戀情僅維持約半年。