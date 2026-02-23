我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德今日邀請五院院長進行新春茶敘，過程氣氛輕鬆。（圖／總統府提供）

年初七新春開工首日，總統賴清德今（23）日於總統府召集五院院長茶敘，時間約一個半小時，據悉茶敘氣氛輕鬆，院長韓國瑜以「化」字談及大事化小、小事化無、逢凶化吉，打趣稱「不要化骨綿掌就好」，並當面邀請總統到立法院進行國情報告。賴清德則重申一貫立場，按照憲政程序欣然前往，也幽默回應韓「化骨綿掌」，表示自己沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。賴清德今日邀請五院院長進行新春茶敘，會中表示五院院長應約而來，是我國歷史上第一次新春茶敘，對此表達熱烈歡迎。據了解，今日茶敘約一個半小時，茶敘形式跳脫制式的一問一答，而是五院院長逐一發言，表達各自關切議題，坦誠交換意見、暢所欲言交流。長達一個半小時茶敘，氣氛一團和氣、笑聲不斷，如同賴清德所說「茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳」，也如同韓國瑜會後談及表現溫暖人性的一面，是「非常好的示範」。據悉，正副總統抵達大禮堂後，賴清德先行開場向五院院長拜年，強調「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，期盼國家大吉大利、社會吉利圓滿，國人在馬年馬上大吉。緊接著，行政院長卓榮泰也向正副總統與五院院長道賀七喜春來、可喜可賀。卓榮泰提及過年期間走春拜廟，向國人說明台灣經濟表現良好，緊接著也談到憂心總預算案沒有通過，無法確保重大政策推行，並提及包括中央政府總預算、《財劃法》、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓國瑜協助推動。韓國瑜則以「化」字談及大事化小、小事化無、逢凶化吉，打趣稱「不要化骨綿掌就好」，並當面邀請總統到立法院進行國情報告。賴清德則重申一貫立場，按照憲政程序欣然前往，也幽默回應韓「化骨綿掌」，表示自己沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。監察院代理院長李鴻鈞則語重心長說，台灣面對國際諸多挑戰，台灣的方向與走向國際也在看，他聽到總統願意前往國情報告，直言總統是國家的總統、代表國家，而非民進黨的總統，要求一問一答真的太扯，並舉例形容，台灣是一條船，沒有選上船長，但也都還是船員，不能把船砸沉，因為大家都在船上，最後再度謝謝總統與韓院長有心，讓茶敘成行。至於台美關稅談判，賴清德強調現行台美關稅談判結果對台灣有利，現行日韓與其他國家沒有選擇重新談判，也盼行政院將協議文本送立法院後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意。卓榮泰表示預計將於下月2日送達立法院，韓國瑜現場也表示願協調。