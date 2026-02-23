我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友開箱6000元紅包竟然是12張伍佰照片。（圖／滾石唱片YouTube）

說到農曆春節，對許多人來說最重要、最期待的事情就是領壓歲錢，許多網友也會在網路上分享自己所製作的趣味紅包袋、有趣紅包包法。一名網友在Threads分享自己過年期間收到了6000塊壓歲錢，不過卻一點也感受不到開心的感覺，因為他打開紅包後發現收到的是「12張歌手伍佰的照片」，讓他非常哭笑不得。一名網友在Threads分享自己的紅包開箱影片，並且寫下「舅舅說包6000給我叫我收好，12張500⋯⋯」，在影片中可以看見該網友從紅包中抽出了多張紙，然而那卻不是500元鈔票，而是12張歌手伍佰的照片，湊起來正是舅舅所說的六千，讓人哭笑不得。影片曝光後也笑瘋許多網友，「看文案：6000還嫌，看影片：這舅舅不能要了⋯」、「我同事包9600給我（配圖豬哥亮800元紙鈔）」、「拿出照片瞬間真的大笑出來欸」、「這個舅舅不能要了」、「明明一張劉謙就夠了，他還給了你12張伍佰、「有人包6500，劉謙+伍佰」，名字和數字6000相近的劉謙也被點名為「過年整人方法之一」，因此許多人紛紛表示「我要學起來，明年拿來整人。」今（23）日為年假結束後的第一個上班日，雖然許多上班族在出社會後已經拿不到紅包，不過有時可以收到公司的開工紅包，就連演藝圈也不例外，Lulu（黃路梓茵）曾經發文透露自己拿到吳宗憲的開工紅包；購物專家陳真過去錄製《小明星大跟班》時，也曾收過吳宗憲的紅包，甚至透露金額是普通的20倍，讓她相當驚訝，直呼「好厚的一疊。」然而吳宗憲現在主持的節目僅剩《綜藝玩很大》，不過他的副業涵蓋健康食品、電商、餐飲等，雖在螢幕前是半退休狀態，不過賺錢能力仍然是一流。