總統賴清德今邀請五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜邀請賴清德到立院國情報告，也認同用「統問統答」方式，禮遇賴清德。總統府也重申，賴清德願意在合憲的前提下到立法院國情報告。不過國民黨立院黨團總召傅崐萁說，相信最好的禮遇與溝通，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲。傅崐萁表示，黨團對於韓國瑜公忠體國，辛苦推動朝野溝通與費心的安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意。既然賴清德願意到立院進行國情報告，並接受國會的監督與詢答，黨團表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。不過傅崐萁說，期待這場報告能真正「解惑」，讓立委與國人關心的重大議題，包括預算編列、國安挑戰與政策方向，都能向國會與國人講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。傅崐萁強調，問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行的方式，「相信最好的禮遇與溝通，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲。只要資訊透明、內容清晰，相信不僅能化解誤會，也能讓全民一起放心開拓好年，認真為台灣拚未來。」