未來一周台灣將受到2波鋒面影響，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（24）日全台多雲到晴，西半部高溫上看29至30度，不過明晚起鋒面與東北季風接力報到，北部、東半部降雨機率提高，周五（2月27日）鋒面通過後天氣明顯轉陰。228連假期間，中部以北、宜花早晚低溫下探16度，且全台都有降雨機率。

明天天氣還有高溫　入夜開始變天

鄭傑仁指出，明天白天，全台天氣以多雲到晴為主，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，明天晚上開始到周三，受到微弱鋒面通過、東北季風增強影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區開始會有局部短暫雨，桃園以北平地也有零星短暫雨。

▲2波鋒面過後的東北季風，會讓北台灣出現高溫下滑的趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周末鋒面水氣增　228連假全台有雨

鄭傑仁說明，周四東北季風減弱，不過新一波鋒面再次接近，桃園以北普遍有局部陣雨，東半部、中部以北山區、恆春有零星短暫陣雨。周五鋒面正式通過、東北季風增強，228連假前各地天氣開始明顯轉陰。

周六鋒面水氣搭配華南雲雨區東移，整個中部以北、東半部、恆春全天不定時有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地多雲，周日冷空氣減弱，仍有華南雲雨區影響，中部以北、東半部、恆春有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨。

▲本周將有2波鋒面影響台灣，尤其228連假水氣很多，幾乎全台都在降雨範圍內。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
未來一周日夜溫差大　北台灣體感濕涼

氣溫方面，鄭傑仁提及，明天西半部白天高溫26至29度，南台灣仍有機會來到30度，東半部25度左右，全台早晚低溫17至20度，日夜溫差較大；周三東北季風影響，北部、宜蘭白天高溫降到22至26度，中南部仍有30度，花東25至27度，各地低溫維持17至20度。

鄭傑仁補充，228連假中部以北、宜花早晚低溫預估16至19度，南部、台東20至21度，白天高溫在北部、宜花21至25度，台東、中南部25至29度。

▲未來一周氣溫起伏較大，要留意早晚的溫差。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署環境部

