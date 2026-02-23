我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網友翻出過去抱怨隔壁鄰座乘客的照片，沒想到拍到練習生時期的Karina。（圖／翻攝自X）

隨手一拍 Karina側顏成最大亮點

▲Karina 6年前搭公車低頭滑手機的側臉照，意外被搭乘公車的網友拍下。（圖／翻攝自X）

抱怨貼文變考古熱帖 IG網美成大勢女團隊長

近日一張6年前的舊照在韓網與社群平台掀起討論熱潮，有網友翻出6年前搭公車時拍下的畫面，當時原本只是想抱怨鄰座乘客坐姿太開、影響空間，沒想到照片中的另一名女子卻意外成為焦點。眼尖網友發現，畫面右側低頭滑手機的清秀女子，竟是如今的韓國大勢女團aespa隊長Karina（劉知珉），話題瞬間轉向偶像考古。從照片可見，拍攝地點位於公車車廂內，畫面前方是被抱怨的乘客，而右側靠窗位置坐著一名身穿白色洋裝的長髮女子，神情專注滑手機，自然光線灑落在她臉上，五官輪廓分明、氣質清冷，即便沒有任何舞台妝容與修圖濾鏡，仍顯得格外出眾，貼文被重新翻出後，不少網友直呼「這根本就是Karina」、「出道前就已經是明星臉」。根據網友比對時間點推測，這張照片拍攝於Karina尚未正式出道、仍在公司接受訓練的練習生階段，如今身為人氣女團aespa的隊長，她在舞台上的氣場與領導形象早已深入人心，沒想到這張成名前的照片依然能看出她獨特的氣質與高辨識度外貌，不少粉絲紛紛表示，這張「路人視角」的舊照更顯真實，也證明她的顏值並非出道後才塑造。事實上，這張原始貼文本意是要針對隔壁乘客的不良坐姿進行抱怨，不過卻因為Karina入鏡，讓整串討論徹底歪樓，留言區從批評坐姿轉為瘋狂比對五官，甚至有粉絲翻出更多練習生時期的資料進行交叉驗證，證實這就是Karina本人，使得這篇舊文成為熱門考古素材，不少網友笑稱：「原本在檢討乘客，結果發現坐在旁邊的是未來隊長。」Karina是SM娛樂旗下女團aespa的成員，2020年11月出道，因為長相太精緻，剛亮相就被稱作「AI美人」，她成為藝人之前在IG就小有名氣，後來是SM星探透過IG私訊，Karina才在2016年成為SM娛樂的練習生。2019年，Karina先擔任SHINee泰民作品《Want》伴舞，後來入選為aespa第2名成員，她的前男友則是當今知名的演員李宰旭，2人是在2024年的PRADA米蘭時裝周一見鍾情，後來不敵粉絲輿論，認愛1個月分手收場。