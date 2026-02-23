我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗看守所驚傳受刑人連續施暴！去年12月間，一名蕭姓受刑人在短短一週內竟在舍房內三度動粗，不僅因不滿噪音毆傷室友致腦震盪，更在移房後持原子筆刺傷他人。苗栗地院近日判決出爐，針對蕭男三起傷害罪處2到3月徒刑，全案仍可上訴。檢方調查發現，受刑人蕭男先於2024年12月2日凌晨，因不滿同房林姓室友發出噪音影響睡眠，竟憤而徒手施暴，導致對方頭臉挫傷並出現腦震盪。當時同房的張姓受刑人見狀隨即按下通報燈求助，不料此舉引發蕭男不滿，轉而對張男動手，造成其額頭紅腫。事後獄方雖將蕭男移往其他舍房，但他仍未收斂，於同月8日中午因人際摩擦與香菸失竊糾紛，再度與黎姓受刑人爆發衝突，甚至持原子筆攻擊，造成黎男頭部、肋骨及大腿多處刺傷。苗栗地院審理認為，蕭男在入監服刑矯治期間仍多次動粗，顯見其素行不佳且改悔向上能力有限，審酌其坦承犯行但未與被害人和解等，依三個傷害罪，分別判處有期徒刑3個月、2個月及3個月有期徒刑，均可易科罰金。