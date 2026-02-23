我是廣告 請繼續往下閱讀

PC品牌大廠宏碁、華碩與諾基亞近期因高效率影像編碼（HEVC）專利授權發生糾紛，諾基亞向華碩（Asus）、宏碁（Acer）提起訴訟，德國法院也做出裁定，宏碁、華碩部分筆電與桌上型電腦產品暫時不得在德國銷售，相關網站亦一度全面關閉。對此，兩大公司今（23）日皆回應，已暫停於德國市場銷售、營運，後續將採取法律行動。綜合媒體報導，諾基亞因「高效率影像編碼」（HEVC）的編解碼器權利金，對華碩與宏碁提起訴訟。德國法院審理後頒布禁制令，暫時中止兩家製造商在德國境內提供、投入市場、使用、進口或持有部分筆電與桌機，僅限仍有庫存的零售商則能繼續銷售。報導指出，不僅僅是德國網站無法訪問；任何試圖透過造訪美國版網站來繞過此問題的德國用戶都會被重定向到一個頁面，提示網站無法存取，就算使用VPN將伺服器轉換到其他國家也無濟於事。對此，宏碁今日發布重訊表示，宏碁一向尊重他人智慧財產權。依據Munich I Regional Court諾基亞（Nokia）與宏碁間案件所作成之裁定，宏碁已暫停於德國市場銷售部分受影響產品。宏碁指出，先前已於英國法院取得有利判決，確認公司有權取得公平合理之授權條件。公司對自身法律立場具充分信心，並將採取一切必要法律行動，確保授權條件符合FRAND（公平、合理及無歧視）原則。宏碁強調，已完成技術迴避設計準備，可依法迅速恢復供應，將市場影響降至最低。多項產品類別（包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件）不受影響並持續銷售。華碩也發布重訊回應，與諾基亞間之專利爭議，依據德國慕尼黑地方法院之裁定，已暫時停止德國境內官方網站及線上商店之營運。華碩透露，本次臨時禁制令的適用範圍，僅限於德國境內銷售且採用高效視訊編碼技術（HEVC）之華碩個人電腦及相關終端消費者產品；其餘產品線及德國境外市場皆不受影響。華碩強調，依循現行法院命令，德國境內之所有售後支援與服務目前均持續正常運作。公司正依法採取後續法律行動，以期儘速達成公平的解決方案，持續履行對客戶與合作夥伴的承諾。