不排除加入李四川團隊！黃國昌：大家都充滿善意

國民黨今年九合一選舉擬派台北市副市長李四川出戰，而台灣民眾黨主席黃國昌也宣布將參選新北市長，藍白是否能合備受關注。黃國昌今（23）日接受專訪被問及此事透露，就他所知國民黨預計在3月的第二個禮拜正式徵召李四川，並直言不排除加入李四川的團隊，但要尊重對方意願。黃國昌今日接受專訪時透露，據自己收到的消息，國民黨預計在三月第二周徵召李四川；對於藍白在新北選舉的整合，他的目標非常明確，在2月以前就是做好立委工作，用最大善意跟誠意，和國民黨共推人選組成最強團隊。黃國昌指出，促成藍白合前有3件事要做，首先是藍白之間的共同政見，要一起向社會報告；第二是簽政黨合作協議，會納入第一部分共同政見，將合作規則寫清楚；第三，是按照訂出來的規則，近一步實踐。被問及若李四川被徵召，是否不排除加入李四川的團隊？黃國昌表示：「當然啦，但還是要尊重當事人的意願」，自己其實和侯友宜、李四川都有聯繫，大家都充滿誠意跟善意。關於李四川胞弟李賜福是「環保蟑螂」爭議，黃國昌表示，個人的事不是不能檢驗，「但你去牽扯到人家的家人，我覺得已經 too much 了」，李四川也有打電話給他，感謝他幫忙講話，真的很客氣，在國民黨內部整合完後，和李四川保持溝通是件好事。