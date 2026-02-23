近年受全球經貿變局、國內能源政策調整，以及前期疫情引發連鎖反應等大環境因素影響，永冠-KY面臨短期營運資金緊縮，第四次無擔保轉換公司債（永冠四KY），未能如期按進度償付，因此與公司債持有人展開債務協商。同時宣布執行三大營運策略，以提升整體償債能力。

永冠-KY今（23）日召開重訊記者會，由副董事長蔡樹根、財務長蔡青武說明債券持有人行使賣回權相關事宜。永冠發行的永冠四KY在今年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，約10.36億元，讓集團受短期資金調度挑戰影響，未能如期按進度償付，為保障投資人權益，公司將依相關規定，積極與該次轉換公司債持有人展開債務協商。

永冠啟動三大應對策略，

  • 第一，從大陸營運地調度資金，從2022年起已經把盈餘匯回累積10.68億元人民幣。
  • 第二，永冠與銀行跟政府單位溝通，2024年第3季和往來銀行討論還款方案；2025第3季則跟產發署、中小及新創企業署等聯繫，確保過渡期資金無虞。
  • 第三，永冠同步尋求外部出資，接洽外部投資人，雖然因為作業時間有限，導致投資方未能及時完成盡職調查與審查程序，目前還未取得融資許可。
為保障所有利害關係人最大權益，永冠集團將積極執行下列三大營運策略，以提升整體償債能力：

  1.  活化閒置資產：
    針對泰國廠地，經營團隊正積極爭取於近期取得東部經濟走廊開發區的工業區許可，有利該筆土地增值，以利後續取得銀行融資或進行資產處分，充實營運資金。
  2. 優化接單模式與全球佈局：
    積極調整台中廠接單策略，將訂單來源由本土市場拓展至歐美及東北亞（如日本） 等海外地區。配合中長期轉型計畫，深化海外市場佈局以提升訂單能見度與獲利能力，進而強化公司整體財務體質。
  3. 落實精實管理：
    優化集團人員編制並嚴格控管各項營業費用，以最快速度達成營運損益兩平為首要目標。

