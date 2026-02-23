我是廣告 請繼續往下閱讀

▲碼頭區超人氣作品「初代對戰哥摩拉」。（圖／高市府觀光局提供）

▲最受親子喜愛的碼頭樂園，免費設施讓小朋友玩到飽。（圖／高市府觀光局提供）

高雄市政府以「超人降臨港都」為主題，結合日本經典IP「超人力霸王」60週年紀念，成功吸引全國各地民眾湧入愛河灣及高雄港16至18號碼頭，創下高雄冬季活動的高人氣紀錄。高市府觀光局提醒，活動已進入最後高潮，本週將有民眾最期待的「超人力霸王小提燈」發放、「運動吧！超人」、「大港青年防衛隊」及「With U 閉幕活動」，歡迎民眾把握機會一起追光，感受超人降臨港都的熱血魅力！高市府觀光局長高閔琳表示，高雄冬日遊樂園2月7日開幕至今累計560萬人次，春節9天連假湧入384萬人次，外縣市遊客約佔五成。高雄捷運運量方面，春節初一至初五，5天運量逾139萬人次，比去年吉伊卡哇、前年的黃色小鴨活動期間還多；大年初三32萬5千餘人次，更創下春節單日運量紀錄。高閔琳指出，「高雄冬日遊樂園」爆滿的活動人潮不僅帶動周邊商圈、夜市與百貨經濟，本年度更將超人展示作品延伸至山城、漁港、高鐵、高雄火車站等，成功帶動遊客人潮走訪各大景點，讓高雄冬季觀光再創新高。活動倒數最後一周精彩不間斷，2月27、28日下午四點在淺三碼頭有「大港青年防衛隊」、高雄港18號碼頭則有「超人力霸王小提燈」發放，供民眾免費領取，每人2盞發完為止。此外，2月27日至3月1日在7號碼頭有「變身吧！運動超人」、3月1日下午將舉辦「With U閉幕活動」，邀請民眾一起來和超人力霸王說再見。更多活動詳情及交通資訊請上「高雄旅遊網」官方FB、IG；「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動專頁或觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP查詢。