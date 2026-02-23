我是廣告 請繼續往下閱讀

台達電旗下、在泰國掛牌的泰達電（Delta Electronics Thailand）23日股價強彈，市值首度站上1000億美元大關，成為泰國第一家達成「千億美元市值」的上市公司，也讓它一躍成為東南亞市值第二大企業，僅次於新加坡的星展集團。泰達電近一年股價漲幅更達逼近250%。分析師表示，美國最高法院推翻對等關稅的相關安排後，外界解讀泰國出口品面臨的競爭環境轉趨公平；泰國財政部官員也提到，統一調整後的15%稅率，縮小泰國與部分競爭對手之間的差距，讓泰國作為製造基地的吸引力升溫。另一方面，AI基礎建設需求延續，也是資金追捧的主因。市場點名泰達電與AI供應鏈連動度高，且身為輝達供應鏈成員之一，約33%營收來自美國；部分機構分析更指出，公司營收中約55%與直流電源、液冷等解決方案相關，正好踩在資料中心擴建的主戰場。券商Globlex Securities分析師Suwat Sinsadok認為，泰達電成長策略清楚，加上AI相關產品具競爭力，使獲利能見度高；他並預估至2027年，泰達電淨利可望再增約25%，上看10億美元。麥格理也提出類似觀點，形容泰達電是泰國市場少數能直接對應AI題材的代表公司。泰達電為台達電重要子公司。台達電1月公告處分部分泰達電持股後，台達電及子公司合計持股比例由約62.57%小幅降至62.16%。