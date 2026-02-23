我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿翰（如圖）深情獻唱〈愛到無命不知驚〉，被美稱「YouTube界的王識賢。」（圖／翻攝自《超級紅人榜》YouTube）

阿翰深情唱〈愛到無命不知驚〉！全場聽呆了

▲阿翰（如圖）登上《超級紅人榜》討論度飆升。（圖／翻攝自超級紅人榜YouTube）

YouTuber「阿翰」豁出去！憑藉模仿、生活短片走紅的阿翰，幽默風格一流，人氣不小，日前登上歌唱選秀節目《超級紅人榜》，獻唱王識賢的經典曲〈愛到無命不知驚〉，道地口氣與嗓音讓現場評審與觀眾驚豔，深情詮釋的片段於社群Threads發燒，不少網友直呼：「怎麼這麼有才華啦！」、「我阿嬤看了也覺得超強！、「YT界的王識賢」，吸引超過67萬人次朝聖。阿翰於大年初六現身《超級紅人榜》過年特輯「跨界高手踢館賽3.0」，首度站上大型電視歌唱節目的他，這回不走搞笑路線，而是誠意滿滿獻出「歌唱處女秀」，透露答應唱歌的最大原因就是家中長輩，「《超級紅人榜》是阿公阿嬤最愛的節目，一接到邀請馬上答應！」阿翰挑戰王識賢的經典台語神曲〈愛到無命不知驚〉，深情詮釋讓現場評審與觀眾大為讚嘆，成功顛覆外界對他只會模仿、搞笑的既定印象，在台下的曹雅雯聽了也直呼：「阿翰！你太厲害了，我都不知道你這麼會唱歌，你真的不能再當歌手，不然各行各業都被你打敗了！」現年32歲的阿翰來自花蓮，本名曾文翰，是台灣知名的網路創作者，2017年起拍攝影片，至今頻道有勇94.7萬人次訂閱，擅長細膩觀察、精湛模仿功力自創多個經典角色爆紅，包括「阮月嬌」、「房東阿姨」、「九天玄女」、「算命阿姨」等，進而引發潮流及熱門用語。