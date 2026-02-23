一名網友今（23）日在Threads控訴，去年底於國家地理雜誌（National Geographic Apparel）購買萬元外套，因商品品質問題打算退貨，卻遭到門市拒絕退貨、客服不理會，最終只好向消基會申訴。原PO隨後因出國需使用外套，而決定將就穿著不退貨，未料出國期間收到國家地理雜誌客服來信，竟附上她個人IG限動截圖，稱「近日留意到已實際使用」，讓原PO覺得被肉搜與監視，發文怒轟：「超級變態的品牌！」貼文吸引逾2萬人按讚、57萬瀏覽，大票網友質疑官方處理方式相當不妥，也有人推測可能是代理商出包。《NOWNEWS今日新聞》同步詢問官方，截稿前尚未取得回應。消基會則指出，因民眾IG限動為公開，因此官方沒有違反《個資法》。
國家地理雜誌遭爆肉搜顧客！「截圖私人IG限動」：穿過不能退貨
一名網友今日在Threads上發文，表示去年底曾在國家地理雜誌購買萬元外套，因商品有問題決定退貨，但先是分店不接受退貨，寫了信到總公司客服要求處理，對方也沒有理貨，原PO最後只好到消基會申訴，但由於退貨流程冗長，她還沒等到結果出爐，就準備要出國使用外套了，「我也來不及去別家店重買，就想說將就穿吧不退了。」
沒想到出國第14天，國家地理雜誌客服終於透過電子郵件聯絡原PO，內容卻是附上一張原PO個人IG的限動截圖，並直言：「因近日留意到您已有實際穿著並使用該款羽絨外套，故想向您確認目前實際狀況，利於後續協調流程進行。」原PO看完當場傻眼，認為國家地理雜誌竟肉搜顧客個人資訊，還直接在電子郵件中附上私人IG限動截圖，讓她怒轟：「超級變態的品牌啊啊啊！」
國家地理雜誌代理商出事！萬人怒轟：一件外套需要監視人嗎
貼文曝光後，短短時間就累積超過2萬人按讚、57萬次瀏覽量，網友們紛紛炸鍋留言，「這個好扯，一件外套需要監視人嗎」、「甚至是限動，這還需要每天盯著你的帳號盯多少天啊」、「說什麼近日留意超可怕…被檢舉不爽就去找客戶帳號，還貼在這種官方回函裡」、「售後效率慢還要肉搜客人，真心看不懂這種操作」、「天文奇景，回信的人可能覺得自己很厲害，替公司解決了一個麻煩」。
也有網友挖出，國家地理雜誌疑似是授權給代理商製作服飾，因此質疑是該間代理商出包，「覺得是代理商？好無恥，這些日子一直在盯著你的社群，本來不打算鳥顧客，然後終於找到藉口不退貨」、「只是授權商標給韓國公司生產服裝而已，Discovery、Kodak這些都是」、「一件外套幹翻一家代理也只能是你了，支持」。《NOWNEWS今日新聞》同步詢問官方，但截稿前尚未取得回應。
國家地理雜誌違反個資法？消基會回應了：IG限動公開沒違法
消基會陳雅萍秘書長表示，因為民眾的IG限時動態原本就是公開的，所以在這部分並沒有違反《個資法》規定，而且該公司只有將限時動態截圖單獨寄給民眾，並沒有拿民眾的截圖做不法的事情，只是用來佐證消費者有穿過該件衣服，屬於合理利用的範圍。
陳雅萍也指出，如果商品是在網路上購買，都有7天無條件退換貨，消費者可適當檢查，保持商品包裝完整，業者都要無條件退換貨，如果業者沒有讓消費者退換貨，就違反《消費者保護法》；但若是在實體店面購買，則不適用7天無條件退換貨，商品有瑕疵才可以主張退換貨。
國家地理雜誌違反個資法？消基會回應了：IG限動公開沒違法
