我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員初選在即，未料今（23）日傳出左楠區議員參選人黃偵琳去年酒駕遭逮，被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金，併科罰金5千元；對此前議員王浩宇表示，自己就是左楠區選民，黃偵琳是自己上屆參選就認識老友，其認真勤奮又優秀，確實能勝任議員角色，但酒駕撞傷路人沒有模糊空間，過去民眾黨曾爆發酒駕風波，同樣用高標準來處理，公開呼籲黃偵琳主動退選，「相信在不同的位置上，仍能一起為高雄努力」。王浩宇發文表示，自己是左營、楠梓的選民，發這篇一定得罪人，黃偵琳是從上屆參選就認識的老朋友，真的認真、勤奮又優秀，有多年的助理經驗，確實能擔任好議員的角色。但酒駕行為，對社會影響很大，因為酒駕撞傷路人被起訴、不退選真的無法跟社會交代，這部分沒有模糊空間。王浩宇說，上屆選舉時，民眾黨也曾爆發酒駕風波，後來林致兵退選、陳品杰退黨，都沒有獲得民眾黨提名，民眾黨用高標準來處理這件事，同樣是民進黨，上屆台中市議員參選人林義偉也是涉及酒駕，當時也主動退黨，同樣是酒駕零容忍，處理同樣明快而堅決，相信明天中執會資格審查時，勢必會做出符合社會期待的決定。最後王浩宇說，自己作為這個選區的選民，公開呼籲黃偵琳主動退選，低調回到輔選市長參選人賴瑞隆的角色，並深切反省，「相信在不同的位置上，我們仍能一起為高雄努力」。