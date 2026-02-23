我是廣告 請繼續往下閱讀

一段附有AI浮水印的「監視器畫面」，讓泰國清邁一間洗衣店捲入輿論。西班牙情侶在Google留下負評，指控店家暴力相向，卻被發現影片疑為人工智慧生成，事件迅速在網路發酵，雙方各說各話。根據《美聯社》報導，58歲女子Alejandra Arias於2月16日在Google地圖的評論區發文，指控清邁「Fatcat Cafe & Laundry」店主對她動粗，並附上一段帶有Gemini浮水印的影片，聲稱是警方刪除原始證據後「重建」的畫面。影片模擬監視器視角，顯示店主抓住她手腕導致手機掉落，旁邊顧客似乎驚訝目睹。Arias在評論中表示，她與伴侶入住Singharat Boutique附近旅館，準備隔日前往甲米（Krabi）前，前往洗衣店清洗衣物。她稱因未注意禁止將鞋子放入洗衣機的規定，加上操作失誤導致機器故障，卻遭店主辱罵與攻擊，甚至搶走手機試圖刪除影片。她還指控警方因語言障礙偏袒店家，刪除她手機內的證據。不過店主則提出截然不同說法，他表示情侶未投入足額50泰銖（約新台幣40元）便亂按按鍵，導致機器無法運作，且違規將鞋子放入洗衣機，依規定可處2,000泰銖罰款（約新台幣1900元）。對於衝突過程，他承認曾短暫拿起對方手機要求刪除拍攝畫面，但強調並未施暴，最終在警方到場協調下，由女方自行刪除影片。爭議焦點落在影片真實性，網友發現影片帶有Gemini標記，顯示為AI生成內容。若屬虛構重現卻未清楚說明，恐涉及誤導與商譽損害。事件也引發對AI技術濫用的討論，因為在數位時代，一段逼真的畫面足以左右輿論。目前雙方說法仍待釐清，未有正式司法結論。從洗衣機糾紛到AI影像爭議，這起事件凸顯旅遊糾紛、文化差異與科技工具交織的複雜面向。當真實與重建畫面界線模糊，如何還原事實，也成為外界關注的下一步。