▲Jennie多次因性感造型，而引發部分網友的批評。（圖／YouTube@BLACKPINK）

韓國女團BLACKPINK在1月完成世界巡迴演唱會《DEADLINE》後，將於今（27）日睽違3年5個月合體回歸，發行迷你3輯《DEADLINE》。不料在近日官方陸續釋出視覺海報後，卻意外受到批評，認為她們的概念重複率太高、缺乏新鮮感，更有人直批「沒誠意」。而回顧BLACKPINK歷年來的專輯造型，其實已不是第一次被罵，在2020年發行的正規專輯主打歌〈Lovesick Girls〉MV中，Jennie的短裙護士裝，就遭罵「物化」護理師形象，甚至還引發抗議，最終YG娛樂道歉，並刪除相關畫面才平息爭議。BLACKPINK的《DEADLINE》的海報陸續公開後，火速遭到部分網友批評，指出她們「創意固化」與「缺乏新鮮感」，不少網友認為成員們身穿的黑色性感造型與過往《Pink Venom》等時期過於雷同，甚至諷刺造型師「十年如一日」。此外，海報的「拼接感」也成為箭靶，由於4位成員目前分屬不同經紀公司、行程滿檔，網友質疑海報是將個人拍攝後的照片硬生生合成，導致光影與站位顯得詭異、不自然。甚至有部分粉絲對成員Rosé漂染過度的受損髮質感到心疼，直言造型師未能妥善打理。儘管視覺飽受挑剔，該專輯的預購量依然在數分鐘內秒殺，展現了頂流女團難以撼動的影響力。事實上，這已不是BLACKPINK第一次因造型被罵，在2020年正規1輯《The Album》的主打歌〈Lovesick Girls〉中，Jennie在MV穿著膝上短裙、紅色高跟鞋與愛心護士帽扮演護士，直接引發韓國醫療工會強烈抗議，認為該造型「物化」並「貶低」了護理師的專業形象，有強烈性暗示。雖然YG娛樂起初解釋是藝術表達，但在輿論壓力下，最終致歉並決定刪除MV中所有護士服鏡頭。BLACKPINK在2020年與Selena Gomez合作的單曲中，4位成員走甜美復古風。除了部分飾品被質疑涉及宗教敏感標誌外，該曲也因過於露骨的隱喻歌詞搭配成員們較為性感的造型，尤其是Jennie一套穿著超短上衣，露出內衣、搭配迷你裙的裝扮，被指出過於性感，部分評論家還指出有「過度性化」少女偶像的疑慮，在當時也引發熱烈討論。然而，BLACKPINK雖然每次發新專輯，幾乎都會因大膽前衛造型引發爭議，但專輯都依然熱賣，這也證明了她們不可動搖的地位。