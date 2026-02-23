我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院日前通過裁定，宣布美國總統川普政府援引「國際緊急經濟權力法」課徵全球關稅違憲，也讓今年四月可能舉行的「川習會」出現變數。中國學者在裁決出爐後自信爆棚，認為將對中國國家主席習近平有利，談判籌碼提升，且預料將在會面後提出三大強硬要求。根據彭博報導，川普預定將於3月31日抵達北京、這將是他自2017年上次訪問以來首次，但最高法院裁定川普的緊急關稅措施無效，這原本是對中國施壓的重要籌碼。該裁決取消了川普第二任期內對中國加徵的關稅，讓中國與美國盟友相同的15%全球性關稅，且該稅率設有150天的期限。彭博認為，隨著關稅威脅移除，川普將更難以迫使習近平擴大購買大豆、波音公司（Boeing Co.）飛機以及能源產品。若中國談判代表為了允許稀土穩定出口而提出新的交換條件，川普也將失去一項關鍵的反制武器。復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，「美國最高法院的這項裁決使中國處於更強勢的談判地位」，他舉例指出，中國先前承諾購買約2,500萬噸大豆，是以先前的關稅談判為前提。「如果這些關稅如今被認定為非法，『大豆牌』就重新回到中國手中。」吳心伯補充，習近平團隊可能會更。中國方面將更關注美國對台軍售問題，以及關注美方是否在反對台灣獨立方面有著更強硬的措辭。彭博認為，儘管川普遭遇挫敗對習近平而言是一項勝利，但中國官員與其他國家一樣，在回應上仍保持謹慎。中國商務部在週一首次針對該裁決發表官方評論，表示正在對其影響進行「全面評估」，他們也注意到，美方正準備其他替代措施，例如啟動貿易調查，以試圖維持對貿易夥伴加徵關稅。中國將密切關注事態發展，並堅決維護自身利益。