我是廣告 請繼續往下閱讀

年後熱搜職缺出爐 業務、餐旅、美容超熱門

不只興趣導向 求職正在意3條件

農曆年後第一個工作日，股市開出紅盤，大漲逾400點，股市交易熱度直線飆升，同樣升溫的還有上班族轉職熱度，1111人力銀行統計發現，今年轉職熱度更勝以往，瀏覽上線1111人力銀行網站，較去年增加10.8%。且以年後開工首日相較，開啟履歷人數明顯多出近8%，顯示求職者看好馬年景氣榮景。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，今年農曆新年假期延至2月中旬才開始放假，開工後四天又逢228連假，緊接而來的是3月全台校園徵才活動，因此過往延至2月份才啟動年後轉職潮，已在年後開工首日（23）明顯反應。曾仲葳指出，2月23日和2025年2月3日相較，開啟履歷人數明顯多出近8%，顯示求職者看好馬年景氣榮景，早已提前備妥履歷作品蓄勢待發，因此衝高整體履歷開啟數。根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有高達96萬筆工作機會，年增4.3%，其中以「餐飲/住宿」、「一般服務業」、「傳統製造」、「批發/零售」、「建築營造/不動產」等5大產業求才若渴，競爭度相對低，求職者容易被看見。1111人力銀行統計農曆年期間求職者熱搜職缺大類排名，依序為「業務/貿易/客服/門市」、「美容美髮/餐飲旅遊」、「人資/行政」、「採購/物流/品檢」、「機械模具/生產製程」、「醫療/護理/保健」。曾仲葳分析，綜觀來看，年後轉職具備的特質包括「入門門檻低」、「職缺數量多」及「產業穩定性高」等方向。觀察排名第一的「業務／貿易／客服／門市」職缺，由於入門門檻相對較低，且職缺釋出量大，成為新鮮人及轉職族的首選。此外，業務職缺具備獎金制度，薪資具有成長空間，也提高了求職者的關注度。排名第二的「美容美髮／餐飲旅遊」則因排班彈性、兼職機會多，對於二度就業者具有高度吸引力，加上服務業長期人力需求殷切，使相關職缺長期維持高熱度。而在內勤職務方面，「人資／行政」工作因工時相對固定、工作內容穩定，仍是許多求職者心中的理想選項，特別受到偏好穩定工作環境族群青睞。「採購／物流／品檢」則受惠於電商與供應鏈發展，需求持續增加，企業對相關人才的需求穩定，帶動搜尋熱度。此外，「醫療／護理／保健」相關職缺，在高齡化趨勢下持續擴大需求，具備就業穩定與長期發展優勢，成為不少求職者優先關注的方向。曾仲葳認為，從熱門搜尋職缺分布可看出，求職者已不再單純以興趣為導向，而是更重視工作穩定性、收入彈性及未來發展性，在產業變動快速的環境下，具備「低門檻快速就業」與「可累積專業技能」的職務，最能符合多數求職者的期待。