這不是你記憶中的英文課，而是展現自我的國際舞台！線上國際語言學校 Winning Plus 隆重揭曉，由形象極具張力、訪談風格以「快、穩、準」的音樂鬼才 YELLOW 黃宣 擔任首屆學生會會長。YELLOW 黃宣 不僅以獨樹一格的光頭形象顛覆大眾視覺，更用流利的英文口說展現國際溝通力，成功撕掉台灣英語教育「只會考、不敢說」的標籤，他用親身經歷分享，英文是用來展現靈魂，而不是用來自我折磨！
YELLOW 黃宣 的語言天賦並非偶然，談起英文養成，一切因擔任英文老師的媽媽，從小讓他沉浸在大量英文歌曲中，用音樂勾起興趣，再去探索歌詞背後的深意。對應台灣學習語言的困境往往是缺乏實際應用環境，導致即便考高分，在全英溝通或國際商務會議中仍會因害怕犯錯而產生心理障礙，陷入「先翻譯再開口」的延遲感。YELLOW 黃宣 分享，唯有在全英文環境中多講、多聽，將思維直接轉換為語境邏輯，才能打破應試教育的僵局。
「人生就像一場牛仔競技，不要急著達到終點，而是要發揮極致去感受過程！」——YELLOW 黃宣 人生的座右銘，這種哲學也體現在他對 Winning Plus 的推薦，平台的老師不僅很會帶動氣氛，也能針對當下時事進行深度暢談，透過一對一全英文的鼓勵試互動學習，讓許多原本在社交場合會「英文化石」的學員，能在短時間內養成英文腦。在 Winning Plus 的課堂上，學員不再是死記硬背的機器人，在多種情境課程中模擬實戰，無論是高壓的職場對話還是輕鬆的社交破冰，都能讓說英文就像在音樂節舞動一樣，節奏對了，感覺就對了。
面對許多「想學好英文卻始終跨不出第一步」的朋友，YELLOW 黃宣 熱情號召大家加入這場讓英文一學就上癮的行動。他坦言，英文非母語，因此更需要創造環境來切換思維，才能真正學會使用英文。與其在社群媒體上看別人的國際生活，不如讓Winning Plus 陪你找回開口的勇氣，在線上英文課程每堂只要 300元 起的輕鬆門檻下，學員能穿梭各類情境課程，在有趣放鬆的全英環境中自然開口。無論是想提升職場競爭力，還是想在出國旅遊時帥一波， Winning Plus 都能幫你找到最上癮的學習路徑。快跟著 YELLOW 黃宣 一起，把英文變成展現個人風格的最佳利器，這一次，我們不背單字，我們直接開口贏！
立即查看 Winning Plus 官方網站
