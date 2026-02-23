我是廣告 請繼續往下閱讀

法鼓山16日除夕夜舉辦「聞鐘聲祈福法會」，以108響法華鐘聲迎接新春，國民黨主席鄭麗文除夕出席祈福儀式，手中引鐘繩卻2度因不明原因抖動，在網路掀起討論。對此，民進黨台北市議員洪健益今（23）日表示，鄭麗文就是在做新聞，要別人討論他，跟前民眾黨主席柯文哲一樣。洪健益今日在政論節目《頭家來開講》中直言，繩子抖動只有兩種情況，一個是佛祖在開玩笑，一個就是鄭麗文自己在假鬼假怪，但寧願相信是鄭麗文過年間熬夜沒睡覺，整個精神恍惚才手抖。洪健益呼籲，如果真的要去幫國家開春時集中納福，讓國家一年順利的話，「那麻煩妳（鄭麗文），是不是集中精神不要在那邊假鬼假怪？」，不要老是想要出賣台灣。洪健益指出，繩子如果是自己抖動，那就是神蹟出現，是很棒的事，但從畫面上來看，繩子抖動是鄭麗文自己手抖造成的，就是在做新聞，要別人討論她，「她跟柯文哲如出一轍！柯文哲老是喜歡鯊魚理論，老是喜歡話中有錯嘛！」洪健益狠酸，好聽一點，是鄭麗文沒睡好，難聽一點，「叫昨天打麻將打整晚，很神經病啦，所以我說請她專心一點是對的」。