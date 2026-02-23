我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「怪物女團」XG由7位日籍成員組成，以獨特音樂風格、成員特色受到許多矚目。（圖／寬宏藝術提供）

日本女團XG出事了！團體的創辦人兼製作人SIMON（JAKOPS，酒井じゅんほ）今（23）日凌晨在名古屋遭警方以涉嫌違反《麻藥取締法》逮捕，根據了解當地警方在得知消息後，直接衝到飯店攻堅，當下直接在桌上搜到4包古柯鹼，令人唏噓。根據日媒報導，警方於當天凌晨1點左右接獲消息後，前往名古屋一間飯店突擊搜索，當場在房內桌上發現毒品，現場共查扣4袋古柯鹼及1袋乾燥大麻，除39歲的SIMON外，另有一名美籍製作人Chancellor以及兩名隸屬愛貝克思（Avex）的員工一併遭到逮捕，總計4名男性涉案，案件細節與毒品來源目前仍待警方進一步釐清。事件發生時機格外敏感，XG正值第二次世界巡迴演唱會期間，事發前一晚才剛完成名古屋場演出，SIMON當時也現身坐鎮，作為團體創辦人與創意總監，他一手打造XG獨特的「X-Pop」音樂定位與世界觀，被視為音樂核心與策略主導者，如今突遭逮捕，不僅對公司運作產生衝擊，也讓粉絲對後續巡演安排與海外行程深感憂慮，目前經紀公司XGALX僅回應「正在確認事情中」，尚未公布進一步聲明。XG由7名成員組成，以融合嘻哈、R&B與流行元素的「X-Pop」自成一格，成功跳脫傳統 J-Pop 或K-Pop框架，並在全球市場嶄露頭角，她們更曾登上 Billboard「Hot Trending Songs Powered by Twitter」榜單冠軍，成為首組奪冠的日籍藝人，在國際間累積高度聲量。此次涉毒案件因牽涉多名製作人與大型娛樂公司人員，在日本對毒品零容忍的社會氛圍下，被視為對品牌形象與產業信任度的重大考驗，後續發展備受關注。