我是廣告 請繼續往下閱讀

爭取國民黨提名參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔，今天到市府參加新春團拜活動，不料敲鑼時竟不小心把鑼敲掉了！幸好她眼明手快，在鑼落地前及時接住，影片在網路瘋傳引起熱烈討論。楊瓊瓔得知後笑說「哎呀！手勁練得太強了！這一槌下去，連鑼和架子都撐不住我的熱情」。今（23）日是農曆年後開工，台中市長盧秀燕請假一天，市府新春團拜由副市長黃國榮主持，團拜進行到最後敲鑼流程時，楊瓊瓔疑因太用力，竟然連釘帶鑼敲飛了！只見銅鑼在架子上轉了幾圈，一邊發出規律的嗡嗡聲響，後方市府主管有人嚇得瞪大眼張大嘴、有的忍不住哈哈大笑，此時楊瓊瓔一個眼明手快，伸手把鑼抓住，還高舉做出奪標手勢、臉上掛著招牌笑容。一旁黃國榮還彎下身子撿鐵釘，觀旅局長陳美秀也上前協助。楊瓊瓔新春開工就「敲掉鑼」的影片在網路瘋傳，有人拿去年大罷免做文章，挖苦她終於完成「敲羅行動」（罷免藍委羅廷瑋），也有人稱是不好的兆頭。楊瓊瓔得知網友反應後哈哈大笑說「哎呀！看來我這幾天跑基層、握手握得太勤，手勁練得太強了！這一槌下去，連鑼都承受不住這份拚勁、感受到我想為台中拚建設的決心，架子也撐不住我的熱情。這鑼也想跟著大家一起接地氣，預示著我們台中的建設，今年絕對會腳踏實地。」