我是廣告 請繼續往下閱讀

晶片戰局升溫，台灣站上全球舞台核心。駐新加坡代表童振源博士日前出席新加坡台灣大學校友會成立大會，發表新書《Taiwan at the Core: Strategic Partner in the Global Semiconductor Landscape and Realignment》，同場還有CNEX創辦人蔣顯斌分享紀錄片《造山者》創作歷程。一本書、一部電影，在獅城交會，為台灣「晶片外交」注入雙重動能。童振源在書中直指，台灣是全球半導體產業鏈的關鍵樞紐。數據顯示，2025年台灣在全球晶圓代工市場占比高達78.6%，IC設計占18.7%，封裝測試達48.1%；先進製程至2029年整體比重預估達61%，其中4至6奈米製程更上看85%。這些成績背後，是數十年產學合作、工程師文化與前瞻政策累積的成果。在全球佈局方面，台積電擴張策略仍以台灣為核心，維持「台灣三廠、海外一廠」節奏。經濟部預估，2030年台積電約85%產能仍留在台灣，2036年仍有約80%。此舉既回應國際對供應鏈韌性的期待，也確保關鍵技術與研發動能深耕本土。面對全球半導體市場規模即將突破1兆美元、AI晶片需求飆升，台灣角色早已超越代工者，成為可信賴的戰略夥伴。若說《Taiwan at the Core》勾勒產業戰略地圖，《造山者》則刻畫半導體人的精神風景。該片由導演蕭菊貞執導，蔣顯斌與陳添順共同製作，訪談80多位工程師與關鍵推手，回顧台灣半世紀來如何在國際競逐中「為未來下注」。影片上映期間，台積電創辦人張忠謀低調現身觀影，映後三度舉手致意，全場掌聲久久不息。目前《造山者》已在北美與歐洲安排至少20場放映，4月底也將於新加坡登場。童振源表示，未來每兩個月發布的半導體報告中，也將介紹影片內容，讓國際社會從數據與故事雙軌理解台灣科技崛起的脈絡。過去兩年半，他已在新加坡成立WhatsApp半導體社群，發布22篇報告，串聯產官學研與全球夥伴。從戰略布局到人文敘事，台灣正在為「晶片外交」寫下全新篇章。當全球科技與地緣政治交織，台灣選擇的是連結與信任，而非脫鉤與孤立。晶片或許是冰冷的矽晶，但其背後，是一代又一代造山者的熱血與堅持。