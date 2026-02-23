我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨彰化縣長提名人選遲未定案，彰化縣政府今舉辦新春團拜活動，爭取提名的藍委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋難得同框。但僅謝衣鳯以立委身分致詞，合照時也站C位。縣長王惠美表示這是她最後一次主持新春團拜，感謝鄉親一路支持，未來需要一棒接一棒，傳承實現「美好彰化、希望城市」的願景。彰化縣政府今（23）日舉辦新春團拜活動，謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋同時現身，謝衣鳯以立委身分受邀上台致詞，祝賀鄉親新的一年萬馬奔騰，做什麼都順利、做什麼都成功；王惠美表示這是任內最後一次主持新春團拜，自己帶著感恩的心來參加，感謝鄉親一路支持，期待大家發揮龍馬精神，繼續為彰化打拚，一棒接一棒傳承下去，實現「美好彰化、希望城市」的願景。下屆彰化縣長選舉，民進黨方面早已提名立委陳素月，國民黨尚未明朗，眾人大合照時，謝衣鳯站在王惠美旁邊的C位，洪榮章、柯呈枋站在主管群中。會後3人分別就黨內提名陷入僵局一事受訪，身兼國民黨縣黨部主委的謝衣鳯認為，所有參選人都希望趕快敲定人選，她會以主委身分向黨中央轉達地方聲音，至於如何產生人選、採初選或徵召方式，要由黨中央來決定。柯呈枋說，他自始至終堅持初選，用真正的民意決定最有勝選機會的人，但黨中央迄今沒人與他連繫。洪榮章表示，他和柯呈枋一直被動等待黨中央通知，在他看來，農曆年前沒拍板，未來循初選機制的可能性已不高，希望中央能早點決定。