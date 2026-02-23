我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷運局與高捷公司全力投入疏運作業，於各大熱門站點增派人力引導旅客。（圖／高市府捷運局提供）

▲春節連假期間輕軌總累計運量突破65萬人次。（圖／高市府捷運局提供）

農曆春節九天連假在「2026 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」強力帶動下，高雄輕軌展現驚人運輸動能。統計春節連假期間，單日運量最高峰為大年初三，達9萬9,005人次，一舉刷新輕軌自113年全線成圓營運以來的單日最高紀錄。連假期間輕軌總累計運量突破65萬人次，平均日運量高達7萬3千人次。捷運局分析，輕軌成圓後與捷運、臺鐵及公共自行車系統緊密整合，並配合TPASS月票政策，已實質改變市民及遊客的交通習慣。連假期間，輕軌有效銜接亞洲新灣區沿線、駁二、夢時代及美術館等觀光熱點，解決景點交通「最後一哩路」需求。不僅發揮關鍵疏運功能，更精準導引人潮至沿線商圈，展現強大的經濟乘數效應與路網規劃績效。為因應春節期間乘車人潮，捷運局與高捷公司全力投入疏運作業，於各大熱門站點增派人力引導旅客，協助高齡長者、行動不便及嬰兒車族群上下車。維持乘車秩序的同時，也體現了高雄軌道運輸對多元族群的友善與關懷。在旅客配合與營運團隊導引下，圓滿達成春節疏運任務。捷運局長吳嘉昌表示，特別感謝春節期間每一位選擇搭乘高雄輕軌的旅客，以及高捷公司營運團隊、警力、志工們的辛勞，讓九天連假疏運任務圓滿達成。因應輕軌需求持續成長，捷運局提醒民眾可多加利用「高雄捷運App」，透過「即時列車動態」與「車廂擁擠度查詢」功能，輕鬆掌握進站時間並選擇舒適車廂。未來將持續精進營運品質、優化班距，與市民共同打造兼具低碳美學與智慧活力的移動城市。