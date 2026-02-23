我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委蔡其昌在年前登記角逐立法院黨團總召，將挑戰「萬年總召」柯建銘，引發熱議，明日黨團將在上午10時許召開黨團會議，「柯昌之爭」檯面化，據悉兩人今（23）日中午當面協調，而雙方皆表達堅持參選，有黨內人士表示，若走到投票這一步，一定是會以不具名方式進行，但也憂心火車對撞，應升高由黨高層來進行協調。立法院明日將上演「柯昌之爭」，據悉柯建銘今日中午找來蔡其昌、登記本會期書記長的范雲、現任幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜會面。據了解，柯建銘與蔡其昌皆表達參選意願，雙方協調未果，此外柯建銘也希望鍾佳濱與陳培瑜繼續擔任黨團幹部，但兩人皆無續任意願。對此若明日總召之爭透過投票產生，黨內人士表示，一定是採不具名方式進行，否則人少又具名投票會非常尷尬，但也憂心若要以投票來選出總召，如火車對撞，應升高由黨高層來進行協調。