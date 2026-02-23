我是廣告 請繼續往下閱讀

尼泊爾西部山區今（23日）凌晨發生一起重大交通事故。1輛載有數十名乘客的巴士，在山路突失控墜落約200公尺深的谷底。目前已有造成19人不幸罹難，25人受傷，罹難者包含許多外籍人士。根據美聯社報導，這一輛載滿乘客、前往尼泊爾首都的巴士於週一凌晨在尼泊爾一條山區公路上衝出道路，造成19人死亡，其中包括一名英國公民，另有25人受傷。當地警方表示，這輛巴士載有數十人，從度假城市博卡拉開往加德滿都，於午夜過後在公路上失控衝出道路。巴士沿山坡墜落在距首都加德滿都約80公里（50英里）西側、靠近貝尼加特的特里蘇利河河岸。根據達丁區警察局聲明，死者中包括一名24歲的英國公民。目前僅有9具遺體完成身份確認。傷者中包括一名中國公民，正在加德滿都的國家創傷中心接受治療；另有一名27歲的紐西蘭女子受輕傷，正在當地醫院治療。中國官媒新華社援引中國駐尼泊爾大使館消息，另有一名中國公民失蹤。尼泊爾政府行政官員紐帕內（Mohan Prasad Neupane）表示，救援人員在事故發生後不久即抵達現場，將傷者從殘骸中救出並送往醫院治療。警方目前正調查事故原因。尼泊爾的巴士事故相當常見，主要原因在於道路與車輛維護不良。尼泊爾大部分地區為山地，交通多仰賴狹窄道路連接。這輛巴士墜落在水流湍急的山區河流河岸。2024年，曾有兩輛共載有65人的巴士在同一條河流中墜河失事，車上多數人至今仍下落不明。其中一輛巴士的殘骸直到今年才被發現。