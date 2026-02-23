我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張立昂（左）合體日本歌手松浦航太（右）。（圖／艾瑞克艾斯提供）

正忙於台灣影集《男公館》音樂製作的藝人張立昂，2026年開春再拋驚喜，宣布與日本歌手松浦航大展開跨國互唱合作，雙方不僅翻唱彼此代表作，更加入合唱版本，消息一出立刻在台日樂迷間掀起討論，而兩人認識的起因竟是IG好友，松浦航大透過IG主動傳訊息給張立昂表示合作意願，才促成了本次珍貴的同框畫面。此次合作由松浦航大主動促成，曾登上《紅白歌合戰》、並擁有百萬YouTube訂閱的他，透過IG私訊張立昂提出邀約，希望能以「互唱」形式交流音樂，張立昂透露，自己剛從北海道滑雪返台，而松浦航大則從北海道飛來台北錄音，笑稱彼此緣分巧妙，兩人歷經長達一個月的跨海討論，年前於台北錄音室會合，從日文唱到中文，完成三首作品錄製。合作內容包括張立昂以日文重新詮釋松浦航大的《七色》，松浦航大則填寫日文歌詞翻唱張立昂的《輸給你》，並加碼合唱版本，此外兩人也錄製了宇多田光的經典歌曲《First Love》，熟悉旋律透過不同聲線與語感碰撞，展現嶄新層次，為了詮釋《七色》，張立昂更密集進行三週日文特訓，力求在語境轉換中保留情感細膩度；松浦航大則以高辨識度嗓音，讓《輸給你》呈現截然不同的氛圍。消息於農曆新年期間公開後，吸引大批粉絲留言。由於張立昂在《男公館》中飾演公關經理，不少劇迷笑稱「好久沒聽到經理哥哥唱歌」，紛紛敲碗更多音樂作品，特別盛讚他日文高音表現療癒動人，張立昂也發表2026年期許，他希望新的一年能夠平安健康、事業順利，也希望《男公館》播出後能獲得觀眾喜愛；而這場回歸純粹演唱本質、以人聲與吉他為核心的合作，已為他 2026 年揭開充滿國際色彩的序幕。