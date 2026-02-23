我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對周桂羽與阿巴西(圖)相繼因傷退出的戰力空缺，教練團緊急徵召能勝任2、3、4號等多個位置的長人譚傑龍入替，期盼活化陣容調度。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊在農曆春節期間照常高強度操兵，圖齊教練更在除夕當天率隊前往基隆拜拜祈福，展現全隊破釜沉舟的求勝決心。(圖／翻攝自中華籃協官方社群)

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段即將於2月26日點燃戰火，中華男籃將在新莊體育館主場迎戰強敵韓國。面對這場非贏不可的關鍵戰役，中華隊在農曆春節期間並未停歇，總教練圖齊(Gianluca Tucci)對球員犧牲假期展現出的拚勁給予高度肯定，並期盼全台球迷能進場應援，成為中華隊擊敗宿敵的最強後盾。圖齊教練相當融入台灣傳統文化，今（23）日早上特別帶領全隊前往基隆拜拜祈福。談及近期的集訓狀況，圖齊強調訓練強度「非常的真實」，所有球員都是用盡全力在備戰。「我們現在的處境有點微妙，接下來的比賽我們一定要贏下。」圖齊以「跳到水裡往上游，而不是淹死」來形容目前破釜沉舟的決心。他特別提到，球隊近期非常注重防守端的小細節，而最讓他感動的是，每位球員都犧牲了過年休息時間，展現出極強的求勝動力，團隊氣氛十分高昂。不過，集訓期間中華隊也面臨了嚴峻的傷兵挑戰。針對周桂羽的傷退，圖齊表達了惋惜：「桂羽是團隊中非常重要的一個核心，他打球無私且謙虛，絕對值得在國家隊佔有一席之地。」在周桂羽退出後，教練團最初評估現有15人陣容已足夠應付。然而，隨後又傳出「黑豹」阿巴西同樣因傷退出的震撼消息。為填補強大的鋒線戰力空缺，教練團緊急徵召譚傑龍入替。圖齊對譚傑龍的能力表示肯定，認為他具備極佳的多樣性，能勝任2、3、4號等多個位置。圖齊強調，目前的陣容已經準備到位，所有人隨時都能上場拚戰。面對實力強大的韓國隊，圖齊在受訪最後特別向全台球迷發出動員令：「希望所有粉絲朋友們都能來新莊體育館看我們的比賽！」他強調，若能擁有滿場球迷的支持，球員們一定會受到巨大鼓舞。「在全滿的球館裡打球，那種大家給予的能量是無法形容、也無可替代的。我們非常期待能贏下這場比賽，希望大家能進場見證我們的精彩表現。」