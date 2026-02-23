我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對實力強勁的韓國隊，總教練圖齊與劉錚(圖)一致認為球隊必須卸下心理包袱，化身挑戰者放手一搏，拒絕再當「雖敗猶榮」的輸家。（圖／取自FIBA官網）

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段即將開打，中華男籃本階段迎來「台灣飛人」劉錚的重磅回歸。總教練圖齊直言，劉錚在CBA的表現更加進化，是球隊不可或缺的核心與精神領袖。這次重返對他別具意義的新莊體育館，劉錚期盼帶領年輕球員們以「挑戰者」的心態，全力搶下對戰韓國的關鍵勝利。對劉錚而言，新莊體育館充滿了青春回憶。從過去披上中華白戰袍到大專明星賽時期，這裡一直是他非常熟悉的發跡舞台。雖然近年國際賽多在和平籃球館舉行，但他對新莊仍有一份特殊的親切感，也期盼在「自家主場」能有出色的發揮。不過，談到新莊的特別回憶，劉錚苦笑分享2014年瓊斯盃的一段慘痛經歷：「我記得當時扣籃沒抓好就受傷了，這絕對是我在這裡的經典，現在想起來還是有點陰影！」回顧中華隊在前一階段的表現，劉錚認為球隊的調整能力極佳，雖然最終仍以9分之差落敗，但整體進步有目共睹。不過，身經百戰的他也點出競技體育的現實面：「比賽就是這麼現實，不能總是說可惜。輸1分跟輸99分都是輸球，我希望這一次，我們能成為贏下那1分的一方。」面對過往交手紀錄勝少敗多的韓國隊，劉錚特別提醒團隊要「卸下心理包袱」。他以自己在CBA母隊的經驗為例，鼓勵大家抱持著「學習與衝擊對手」的心態上陣：「只要心態放平，去力拚對手，壓力就不會那麼大。就像我們過去也曾擊敗過菲律賓和約旦，球是圓的，沒有絕對打不敗的對手。」主帥圖齊強調，劉錚的價值不僅止於場上的實質功能，他更是整個團隊的核心與精神領袖。「去年11月沒有他的時候，球隊的狀態確實受到影響。這次他強勢回歸，絕對是帶領我們陣容往上提升的重要動力。」結束2月26日的主場賽事後，中華隊緊接著將飛往馬尼拉進行客場賽事。被問到對馬尼拉的印象，劉錚意外爆出一段小黑屋驚魂記，「之前入境菲律賓時，曾因為與一名當地犯罪者同名同姓，在機場被海關請進小房間盤查。」對於外界提及過去對戰菲律賓的「53分慘案」，劉錚則顯得相當淡定，認為不需要帶著過去的包袱打球。身為陣中老大哥，他現在的目標非常純粹：「我們不要想太多，先把26號對韓國這場比賽盡全力拿下來就對了！」