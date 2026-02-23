台北市立動物園春節推出「馬年刮刮樂」，消費滿500元可兌換刮刮樂。近日網友「@ginatachang」在Threads上發文分享，她抽中「斑馬獎」後，發現獎品竟是「蟑螂」樹脂標本，照片曝光後，不少人直呼像懲罰，「拆開可能直接丟垃圾桶」、「抽到會生氣」。對此，園方說明，標本為推廣生態教育的限量紀念品，市價約499至799元，每日限量10份，對喜愛生態與昆蟲觀察的孩子而言，是兼具收藏與學習意義的禮物。
動物園也有刮刮樂！她拿到獎品「竟是蟑螂標本」愣爆：路邊隨便抓都有
今年農曆春節期間，台北市立動物園首度推出「馬年刮刮樂」活動，自初一至初六，只要在園區內單張發票或收據消費滿500元，即可兌換刮刮樂一張，現場刮獎並兌換禮物，同時還可參加第二階段加碼抽獎。活動吸引大量遊客參與，截至活動結束已發出超過2000張刮刮樂。
然而網友「@ginatachang」在Threads分享，自己刮中「斑馬獎」後相當興奮，拆開禮物發現除了餐廳消費抵用券外，還附上一份昆蟲標本，沒想到拆開後發現主角竟然是「蟑螂」，讓原PO見狀不禁笑喊：「雖然我不怕，但這在台北市路邊隨便抓都有啊！」
貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友直呼傻眼，「這不是獎品是懲罰吧」、「拆開可能直接丟垃圾桶」、「抽到會生氣」、「誰要啦！」也有人幽默提議用處，「掛在門口讓其他蟑螂感到害怕」、「今年聖誕交換禮物有著落了」。另有網友透露，自己也抽到類似標本，才發現這類商品其實有在販售，且價格還不便宜，「一隻要價499元欸」。
動物園刮刮樂獎品是「蟑螂標本」！園方回應了：兼具收藏與學習意義
對此，台北市立動物園表示，「斑馬獎」內容物為精緻昆蟲樹脂標本系列，包含美洲家蠊（蟑螂）、蟋蟀、蜘蛛、龍眼雞、大田鱉等物種，每份市價約499至799元。初一至初六期間，每種標本每日僅限量10份，屬於春節限定紀念品。
園方強調，這些標本並非隨意贈品，而是希望讓民眾能以360度、無死角方式近距離觀察昆蟲構造，作為自然科學教育的延伸教材。對喜愛生態與昆蟲觀察的孩子而言，是兼具收藏與學習意義的禮物。
園方也指出，數千名參與者中，僅有個位數民眾因獎項重複或個人需求選擇不領取，整體反應仍屬熱絡，「青菜蘿蔔各有所好」，不同族群對獎品的接受度本就有所差異。也有網友直言，「蟑螂隨便抓都有，但做好的標本不一定隨便有」，認為從科學教育角度來看，確實具有收藏與觀察價值。
園方透露，本次活動除現場兌獎外，還設有第二階段抽獎，預計於2月25日抽出最受矚目的加碼大獎，包括最新款iPhone 17手機、家電產品及住宿券等。提醒參與活動的遊客務必妥善保管兌獎聯，以免錯失抽獎機會。
資料來源：台北市立動物園官網
