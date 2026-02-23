我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運又遭到恐嚇！今（23）日晚間6時58分，一名男子致電台北市捷運局，除了威脅會在捷運松山線持刀隨機攻擊乘客，還聲稱會從南京三民站上車行兇，消息一出，立刻引發台北捷運，以及警方高度警戒。捷運行控中心接獲通報後，第一時間轉報警方。捷運警察隊與台北市警局松山分局隨即出動大批警力，趕赴松山站及相關站點展開清查與維安作業。警方指出，經全面搜索站內及周邊環境，並未發現可疑人士或異常狀況。進一步調閱恐嚇電話的通聯紀錄進行電信反查後發現，訊號位置並不在台北市，也不在松山區，與來電男子所稱內容明顯不符，初步研判為惡意謊報。捷運警察隊指出，目前已完成相關通聯分析，鎖定撥打恐嚇電話的男子身分，並將資料移交松山警方，後續將依法拘提偵辦。警方也呼籲，惡意恐嚇與謊報行為不僅造成社會恐慌，更嚴重耗費警政與公共資源，依法可追究刑責，民眾切勿以身試法。