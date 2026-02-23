我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曲婉婷母親貪污被判無期徒刑，在中國的發展之路受阻。（圖／IG@wantingq）

中國歌手曲婉婷昔日靠〈我的歌聲裡〉一曲爆紅，其歌詞「你存在我深深的腦海裡」擁有超高傳唱度，不過她的母親在2014年因為貪污3.5億被捕，甚至被判處無期徒刑，使她的歌手之路受到阻攔。時隔超過十年，曲婉婷近日嘗試在社群直播復出，不過卻遭到網友撻罰，甚至抖音帳號還被消失。曲婉婷近日在抖音等平台開設新帳號，身穿印有「中國」字樣的服裝向網友拜年，並發布自彈自唱影片，同時公開新曲〈River〉，預告將於今年7月將推出全新專輯，被猜測是在「試水溫」準備回歸大陸市場，然而內容曝光後引發負評，不少網友湧入留言區批評，質疑她過往爭議尚未平息便急於復出，因此帳號在上線約一天後即被清空頭像與ID，並遭平台封鎖。曲婉婷形象爭議的核心，與其母親張明傑的貪腐案件密切相關，張明傑曾任哈爾濱市發改委副主任，2014年因涉嫌濫用職權被捕，2021年11月，法院判決其犯受賄與濫用職權罪，造成公共財產重大損失，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，該案在當地引發廣泛關注，也讓曲婉婷的公眾形象受到嚴重衝擊。多年來，曲婉婷在海外發展並長期定居加拿大，曾於社群平台多次表達對母親的思念，並公開聲稱母親蒙冤，部分網友認為她未正面回應案件對相關人員造成的影響，反而持續為母辯護，導致輿論反感升高。回顧其演藝生涯，曲婉婷2012年憑藉創作歌曲〈我的歌聲裡〉走紅華語樂壇，成為當年代表性流行單曲之一，她早年赴溫哥華留學，並於2009年成為加拿大音樂公司旗下華人歌手，一度被看好為華語創作女聲代表。然而在母親案件陰影未散的背景下，此次復出試水溫再度觸動敏感神經，曲婉婷重返大陸舞台的道路，想必短期內恐仍面臨嚴峻挑戰。