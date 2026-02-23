我是廣告 請繼續往下閱讀

華邦電再度啟動對華東的持股調整。公司公告，董事會已決議處分手中華東普通股1000萬股，若以董事會決議日華東收盤價每股58.5元估算，預計交易總金額約5.85億元，以今（23）日收盤價62.2元計算，為6.23億元。華邦電也說明，這次處分目的主要是「資金規劃」。交易目前仍停留在授權階段，依公告內容，處分期間自2月10日起至明年1月4日止，實際成交價格將視市場狀況辦理。華邦電指出，董事會已通過相關決議，審計委員會也同意本案，董事會成員並無異議。從持股結構來看，公告資料顯示，華邦電原持有華東約8.7%股權，若完成此次處分，持股將降至逾3506萬股，持股比率約6.77%；相關持股沒有質押或其他權利受限情形，且此案也非屬關係人交易。另外，華邦電今年稍早也曾賣股。公司1月已透過集中市場處分華東5000張，平均成交價每股68.5元、交易金額約3.43億元，並認列處分利益約2.88億元，同樣以資金規劃為主要考量，屬正常財務調度安排。