隨者2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，「世界全壘打王」王貞治先生應中華民國棒球協會理事長辜仲諒之邀，於今日（23日）下午搭機抵達台北松山機場。儘管已年逾八旬，王貞治先生下機時依舊精神瞿鑠、健步如飛，展現一代傳奇名將風範，此行他將出席一系列棒球講座與國際交流賽，親自為中華隊將士們加油打氣。今日下午，王貞治在旅日台籍醫師郭宗明院長的陪同下飛抵松山機場，辜仲諒理事長也親自前往接機，雙方互動熱絡。王貞治多年來心繫台灣棒球發展，曾多次見證台灣棒球的重要時刻，包含2023年為台北大巨蛋啟用開出歷史性的第一球。當時王貞治曾預言大巨蛋將成為台灣棒球的轉捩點，而中華隊隨後也確實在2024年世界棒球12強賽（Premier 12）勇奪冠軍，印證了傳奇的獨到眼光。如今在WBC開打前夕再度訪台，對台灣球界與球迷而言，無疑是巨大的鼓舞。根據中華棒協規劃，王貞治此行行程滿檔。他預計於25日主講「棒球講座」，屆時將與職業、業餘及基層教練和球員近距離接觸，分享其職業生涯中面對挫敗與自我淬鍊的心路歷程。透過傳奇的經驗傳承，幫助台灣基層與職棒教練提升心理素質與技戰術思維。王貞治也將於25日與26日連續兩天出席「2026台日棒球國際交流賽」，分別向日職福岡軟銀鷹、中職中信兄弟等球隊致意，並特別為積極備戰WBC的中華隊注入信心。由中國信託商業銀行冠名贊助的台日交流賽，將於日起連續四天在台北大巨蛋熱力開打。賽程包含：