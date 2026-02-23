我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本雙人花式滑冰選手木原龍一、三浦璃來在場上展現絕佳默契。（圖／翻攝自IG@riku9111）

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來、木原龍一在米蘭冬奧拿下金牌，比賽結束後，木原龍一跪地痛哭，三浦將他擁入懷中的畫面在IG、Threads、臉書等社群平台瘋傳，兩人的關係也隨之受到討論，雖然他們並不是情侶，但許多網友都說「璃來龍」真的太好嗑，希望他們原地結婚，有人笑稱，看他們的比賽動作就知道，絕對不可能是情侶，因為不可能會有男友把女友甩來甩去，要是沒接好肯定吵翻天，引起熱烈討論。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，絕佳的默契不說，在長曲賽事結束後，木原跪地落淚，高漲的情緒猶如洪水般湧出，三浦只是輕輕地將木原的臉靠在自己肩上，超有愛的畫面在社群媒體上瘋傳，讓不少人好奇兩人的關係。雖然許多人敲碗三浦和木原交往、結婚，還有人說「璃來龍」實在太好嗑，但也有一派人笑說，看他們的比賽度做就知道不可能是情侶，「誰會把女友甩來甩去啦」、「這沒接好絕對分手」、「情侶練這個不可能搭檔7年感情還這麼好」。有趣的是，在頒獎典禮上，木原抱著三浦上下頒獎台，被粉絲稱為「木原運送」，會有這樣的舉動，是因為三浦太常跌倒了，為了避免她受傷，木原才有這樣的舉動，這件事也不難發現，在等待分數出爐時，三浦就因為太激動差點跌倒。