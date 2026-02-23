我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市今（23）日晚間驚傳捷運恐嚇事件！晚間6時58分，捷運局接獲一通男子來電，揚言將在捷運松山線持刀隨機攻擊，並聲稱會從南京三民站上車、沿線犯案，消息一出，引發台北捷運及警方高度戒備。警方獲報後立即啟動應變機制，針對相關車站與列車全面清查，同時加派警力巡邏戒備。所幸經地毯式搜索，並未發現任何可疑人士，也未查獲刀械或危險物品，現場秩序很快恢復正常，未傳出人員傷亡。警方進一步調查發現，來電者並未現身捷運站內，且恐嚇電話的訊號位置不在台北市，也不在松山區，與其宣稱內容明顯不符。捷運警察隊隨即調閱通聯紀錄，進行電信反查與分析，已鎖定撥打惡作劇電話的男子身分，並將相關資料移交松山警方，後續將依法拘提到案說明。警方指出，該名犯嫌持有身心障礙手冊，相關情況將一併納入後續司法程序中釐清。此外，警方也查出，男子疑似過去曾多次謊報公共事件，惡意揚言危害大眾運輸安全，不僅造成社會恐慌，也浪費大量警政與消防資源，行為恐涉及刑法妨害社會秩序等罪。