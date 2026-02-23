我是廣告 請繼續往下閱讀

美國Agility Robotics宣布，已和豐田加拿大製造子公司完成簽約，將在其工廠導入人形機器人Digit，從物流搬運等重複性工作開始上線，並採「機器人即服務」（RaaS）方式推進，市場解讀這是人形機器人從展示、試點走向量產場域的重要一步。Agility指出，豐田與Digit的合作先跑了一年試點，確認可行後才正式簽約，後續目標是在加國產線周邊把搬運、物料移轉等流程自動化，讓人力從高重複、耗時的工作中釋放出來。外界也關注，這類合作若能複製到更多廠區，人形機器人導入傳統製造業的速度可能明顯加快。能率集團旗下能率亞洲以及佳能先前已共同投資Agility約3億元；業界看好，Agility拿下豐田訂單後，對外代表商業化進度再往前，對內也有助後續募資與擴產節奏。Agility創辦人赫斯特去年訪台提到，許多車用與電子零組件集中在台灣製造，台灣自然可能成為機器人供應鏈的重要環節。佳能則表示，人形機器人的模組合作不只是交付零件，還牽涉到如何把自家研發能力轉成符合Agility規格的量產設計，短期不容易立刻看到成果，但雙方合作仍在推進中。