▲初九天公生可以說是一年當中最好的日子，在這一天除了拜天公祈求好運外，也別忘了把握讓財庫豐盈的好時機。（示意圖／取自 Unsplash ）

▲一高一矮的供桌分為「頂桌」和「下桌」，「頂桌」是給玉皇大帝、「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設。（圖／取自中央研究院《臺灣農村數位博物館》）

農曆正月初九為玉皇大帝的聖誕，命理專家楊登嵙老師提到，由於玉皇大帝為天上最高神明，因此這一天也格外重要，俗稱「天日」，且玉皇大帝是天界最大神明，因此初九的子時、午時，為2026年財運最旺時刻，在這一天可別忘記要拜天公、補財庫，讓你整年都有錢花。楊登嵙表示，玉皇大帝為天界神格最高的神明，這一天也是2026年財運最旺時刻，分別有兩個時辰最旺，初九天公生可以說是一年當中最好的日子，在這一天除了拜天公祈求好運外，也別忘了把握讓財庫豐盈的好時機，，所以在自家或是公司行號門口也能自己補財庫。1、祭祀前一律都要齋戒沐浴2、，不可以葷食，若有分「下桌」則牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬3、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。4、祭祀當日禁止屠宰5、不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，一般祭拜天公時，要準備一高一矮的供桌分為「頂桌」和「下桌」，「頂桌」是給玉皇大帝、「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側可以各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升。供桌又分「頂桌」和「下桌」，「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再系在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座（三官大帝：天官、地官、水官），神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放綁著紅紙的麵線塔（紮紅紙麵線三束也可）。排列五果（柑、橘、鳳梨、蘋果、李子、香蕉等任取五樣）、六齋（金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆等任取六樣），前設清茶三杯。在頂桌底面另置一桌，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有傳統糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。五色金（天金、大壽金、壽金、刈金、土地公金）