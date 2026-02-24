我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政壇再掀波瀾！極有可能連任的總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）否認執政聯盟已在下議院掌握超過300席，但政壇盛傳，由前總理阿比昔領軍的民主黨極可能加入執政陣營，讓未來權力版圖出現新變數。根據泰國媒體報導，阿努廷·參威拉恭領導的泰自豪黨正積極拉攏民主黨共組政府。消息指出，雙方高層已展開初步磋商，而泰自豪黨更向民主黨保證，原本被視為可能入閣的勇敢道德黨已被排除在外，以化解疑慮。若協商順利，阿努廷陣營在國會掌握的席次將上看318席，穩固執政優勢。不過，阿努廷多次重申，在選舉委員會尚未正式公布大選結果前，討論組閣仍言之過早。但他早前已宣布，與為泰黨達成籌組聯合政府的共識，雙方預計於星期二會晤，商討內閣人事安排。另一方面，泰國選舉委員會因在選票印製條碼與二維碼而引發爭議。有選民質疑，此舉恐能追查選民投票意向，涉嫌違憲。對此，泰國監察專員辦公室已同意將選委會提交相關證據的期限延至27日，並警告若逾期將依現有資料審理。一項最新民調也為選後局勢蒙上陰影，近六成受訪者對選委會表現不滿，超過67%擔心選舉過程存在舞弊與不透明問題；另外有過半民眾認為，無論結果如何，泰國政治格局恐難有重大改變。從席次拉鋸到選務爭議，這場大選不僅考驗各黨談判智慧，也牽動民眾對制度公信力的信心。民主黨最終選擇，將成為左右政局走向的關鍵一步，而選舉結果正式揭曉前，泰國政壇恐仍難平靜。