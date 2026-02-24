我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026農曆年後，職場掀起跳槽熱潮，摩羯座、巨蟹座及金牛座恐怕愈換愈慘。

TOP 3／摩羯座

TOP 2／巨蟹座

▲摩羯座、巨蟹座及金牛座轉職恐怕愈換愈慘。（圖／Gemini生成／記者黃聖凱監製）

TOP 1／金牛座

邁入2026農曆年後，職場再度掀起一波跳槽熱潮，許多人期盼藉由換環境來爭取更好待遇，不過，星座塔羅專家「雲蔚老師」特別提醒，轉換跑道並非人人皆宜，有些性格天生需要穩定度來發揮所長，若因一時衝動改變現狀，反會打破原有步調，衍生更多焦慮，摩羯座、巨蟹座及金牛座恐怕愈換愈慘，那是得不償失。以腳踏實地著稱的摩羯座，對自身職涯發展通常抱有宏觀藍圖，唯有在同體系內長期奮鬥，才能建立堅不可摧的專業與人脈，若過度頻繁轉換工作，過去辛苦經營的資源難以延續，還得重新適應團隊文化與制度流程，成就感容易被打斷，由於摩羯座對變數感到抗拒，處於重建信任的循環中，會讓內心承受極大壓迫，留守原處更能大展身手並逐步實現目標。第二名則是內心細膩敏感的巨蟹座，雲蔚老師指出，對這群重視歸屬感的人來說，工作環境不只是賺錢場域，更像第二個家，若長期處於變動狀態，容易因缺乏熟悉感而產生不安，每一次離職報到，都意味著必須強迫適應全新社交圈，倘若職涯軌跡太破碎，不僅難以沉澱專業，也可能在反覆適應中消耗熱情，巨蟹座需要穩定耕耘比頻繁嘗試更有助於成長。榜首則是仰賴安全感的金牛座，身為典型的長線投資者，重視安全感與實質累積，他們深信投入充足光陰方能結出甜美果實，頻繁轉換東家，宛如將還沒紮穩根基的植物不斷拔起，自然無法順利茁壯，對金牛座而言，工作不僅是薪資與職稱，更是一段細水長流的耕耘歷程，安全感未穩固長期下來只會消磨信心，唯有持續深耕，才能收穫真正的成就與穩定。