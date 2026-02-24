我是廣告 請繼續往下閱讀

一、 事件始末：從暗中吃貨到明搶奪權

▲「雲宇宙AI園區」一筆75億成交，因查無重訊發布及實價登錄資訊，引發股東關切。（圖／中工提供）

二、 雙方說法與背後盤算

▲寶佳集團強勢宣告併購，引爆中工經營權大戰。圖為中工指標建案「陶朱隱園」資料照，象徵著雙方激烈爭奪的核心資產價值。（圖／記者徐銘穗攝）

三、 股價速看：爆量13倍，散戶該逃還是抱？

老牌營建大廠中工（2515）經營權戰火猛烈延燒！市場派「寶佳集團」近期挾帶重金掃貨，宣告將進行併購；被逼到牆角的中工經營團隊於今（24）日祭出終極反擊，痛批對手是「禿鷹」，直指其涉嫌內線炒股，下午將親赴台北地檢署按鈴申告。這場大戰並非一夕爆發，而是經過寶佳數月的精密佈局，配合威京集團（中工母公司）因京華城案陷入虛弱期，趁機發動突襲：寶佳在公開市場大量吃下中工籌碼（持股逾12%），並取得一席董事。寶佳代表突然以「業務繁忙」辭去董事。市場解讀，這是為了解除「內部人交易限制」，準備發動籌碼戰大掃貨的起手式。中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」遭檢舉查無實價登錄。中工察覺遭針對，連發「三大聲明」自清，痛批特定股東惡意散布不實資訊影響股價，雙方撕破臉。寶佳旗下大華建設 （ 2530）正式公告，對中工持股已突破 16.6%，並明言將持股目的由「投資」變更為「併購」，奪權企圖徹底檯面化。寶佳少東林家宏曾向媒體透露，他對「持有大面積土地的公司很有興趣」，間接證實看上二中（中工、中石化）的雄厚資產；而市場與專家也直指，寶佳真正看準的，正是中工未來如「陶朱隱園」、「中工雲宇宙」等極佳的入帳動能。中工不忍了，強烈質疑寶佳董事剛辭職，隨即就在敏感時機大舉買股，涉嫌利用「資訊不對稱」進行非法交易與人為操弄。中工除於今（24）日召開記者會掀開黑幕，下午4時更將直奔北檢按鈴申告。徐佳馨先前曾犀利點出中工最大的硬傷是「公司派持股比例太低」。並且攤開寶佳過往戰績，其爭奪經營權勝率極高，她直言：「中工保不保得住經營權，施主只能自求多福了。」受到經營權爭奪題材催化，中工股價近期宛如坐雲霄飛車，在資金積極卡位下，不僅爆出平常 13倍 的驚人成交量，昨日（23日）盤中更強勢攻上漲停，成交量逼近6萬張。買盤力道集中反映了奪權題材發酵，短線籌碼偏多。丁彥鈞向媒體表示，建議投資人「」，並提醒提防後續漲勢趨緩風險。中工在今日採訪通知拋出「寶佳勞退弊案是否再現」的重話。回顧2020年，寶佳集團高層為出脫持股獲利，涉嫌行賄勞動基金官員，利用廣大勞工的政府基金高價接盤其想倒貨的股票，海撈數億元，遭財經界痛批為「市場禿鷹」。中工重提此案，意在質疑寶佳如今爆量大買中工，恐是「故技重施」的非法操弄。